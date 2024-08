Am Samstag, dem 24. August, geht wieder das traditionelle Dorffest in Kainach über die Bühne. Bürgermeister Viktor Schriebl und seinem designierten Nachfolger Bernd Gratzer ist es wieder gelungen, gemeinsam mit den Gewerbebetrieben und zahlreichen Vereinen ein tolles Programm für Groß und Klein auf die Beine zu stellen. Ab 11 Uhr musizieren am heimeligen Dorfplatz die Blasmusikkapelle Kainachtal, „Die Weingartsberger“, „Ligist 3“, „5e Samma“ sowie „Die Aichfelder“.

Vom Kinderland Steiermark wird ein umfangreiches Kinderprogramm geboten. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Der Reinerlös des Dorffestes wird wieder für soziale Notfälle in der Gemeinde verwendet.