Schon in ihrer Kindheit entdeckten Patrick Lenzbauer (35) aus Rosental an der Kainach und Elisa Fuchs (31) aus Maria Lankowitz bei Familienausflügen ihre Leidenschaft für Campingurlaube. Vor etwas mehr als drei Jahren gründeten sie „ethicamper“, eine Plattform für umweltbewusstes Reisen, deren Herzstück ein Onlineshop für Outdoor- und Campingzubehör ist. Bei der Auswahl der Produkte haben sich die beiden der Nachhaltigkeit verschrieben.

Würde man die Zeit zurückspulen, könnten sie ihre Probleme auf dem Weg in die Berge, Wälder oder ans Meer selbst lösen: Während des Lockdowns im Jahr 2020 nutzten Fuchs und Lenzbauer die Zeit, um einen Campingbus auszubauen – ausgestattet mit Sonnenschirm, Möbeln und allem, was das Camperherz begehrt. „Früher waren wir immer mit Auto und Zelt unterwegs. Bei unserem ersten Urlaub mit dem Campingbus haben wir gemerkt, wie schwierig es ist, qualitativ hochwertiges Campingzubehör zu finden“, erzählt Lenzbauer. „Man bekommt überall das Gleiche, und das ist auf gut Steirisch meist irgendein ‚Graffel‘ aus Plastik.“ Fuchs schlug vor, selbst eine Art Reformhaus für Campingausrüstung zu gründen, in dem es alle Produkte an einem Ort gibt.

Patrick Lenzbauer und Elisa Fuchs kommen aus dem Bezirk Voitsberg und leben in Graz © Ethicamper

Günstig ist nicht immer besser

Zu Hause haben sie ihre Idee in die Tat umgesetzt: Am 1. April 2021 wurde „ethicamper“ gegründet, der Onlineshop entstand knapp drei Monate später. „Für die erste Camping-Saison waren wir etwas zu spät dran, wir hatten alles selbst finanziert, keine richtige Werbung und mussten lange auf die erste Bestellung warten, die nicht aus dem Freundeskreis gekommen ist“, erinnert sich Lenzbauer. Mittlerweile sind viele auf den Onlineshop und die mehr als 200 Artikel im Sortiment – vom Strandtuch bis zum Campingsessel – aufmerksam geworden. Zielgruppe sind Menschen, denen Nachhaltigkeit genauso am Herzen liegt wie Lenzbauer und Fuchs. „Wir kaufen lieber etwas, das mehr kostet und dafür ewig hält. Einen Campingteller aus Edelstahl muss man nur einmal im Leben kaufen – sonst wird er recycelt und zu einem neuen Teller.“

Camping ist für das Paar pure Freiheit © Ethicamper

Für das Paar ist nachhaltiges Einkaufen der einzige Weg, wie Konsum langfristig funktionieren kann. „Unsere Ressourcen sind begrenzt und die Konsumgesellschaft trägt maßgeblich zu den hohen CO 2 -Emissionen bei. Den meisten ist bewusst, dass wir Menschen so nicht weitermachen können. Aber Greenwashing macht es vielen sehr schwer, bewusste Entscheidungen zu treffen.“ Darum haben die beiden ihre Produkte sorgfältig ausgewählt, viel recherchiert und ausprobiert. Dann steht dem Campingabenteuer nichts mehr im Wege: Fuchs und Lenzbauer surfen gerne, mit dem Campingbus können sie dem Trubel entfliehen und dorthin fahren, wo die Bedingungen und Wellen passen. „Man ist an keinen Ort gebunden, Camping ist für uns pure Freiheit“, sind sie sich einig.

Als Camping-Ausrüster etablieren

Am liebsten campen sie beim Gardasee. Da beide neben dem Projekt „ethicamper“ noch Vollzeitjobs haben, ist die Freizeit allerdings rar. Fuchs ist Anästhesiepflegerin am LKH-Universitätsklinikum Graz und Lenzbauer arbeitet in der Baustoffindustrie im Vertrieb. „Auch wenn wir einige Bereiche wie unser Lager in Unterpremstätten ausgelagert haben, glaubt man nicht, wie viel Arbeit der Onlineshop macht. Aber es ist extrem schön zu sehen, wie sich unser eigenes Projekt entwickelt. Unser Ziel ist es, dass so viele Menschen wie möglich an uns denken, wenn sie Ausrüstung für den Campingurlaub brauchen.“