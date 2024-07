Betritt man das große Freigehege der „Katzenhoffnung Steiermark“ in Söding-St. Johann, kommen sofort Katzen angelaufen und warten maunzend auf Streicheleinheiten, andere wetzen ihre Krallen an Kratzbäumen oder lassen sich zufrieden die Sonne aufs Fell scheinen. Viele von ihnen haben eine tragische Vorgeschichte und sind nur knapp dem Tod entronnen. Die meisten der 50 Katzen sind querschnittsgelähmt, inkontinent und leider nicht vermittelbar. Bettina Bernadowitsch hat für ihre „HandiCats“, wie sie die Vierbeiner mit Einschränkungen liebevoll nennt, ein Paradies geschaffen. Doch am jetzigen Standort in Söding-St. Johann hat der Gnadenhof keine Zukunft mehr.