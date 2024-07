Am letzten Schultag vor drei Jahren fuhr der letzte Bus der Linie 723 von Köflach über Graden zum Gasthof Zach in Salla. Mit der Einführung des RegioBus-Liniennetzes im Bezirk Voitsberg wurde der Fahrplan der Linie geändert und die nicht mehr bedienten Haltestellen vor der Ortschaft Graden aufgelassen. Die Bustafeln an der L 341 stehen jedoch immer noch an Ort und Stelle – sehr zum Ärger eines Lesers der Kleinen Zeitung. Er kritisiert, dass sich niemand für die Entfernung der Haltestellentafeln verantwortlich fühlen würde. Laut Kraftfahrtliniengesetz sind Haltestellenzeichen an aufgelassenen Haltestellen zu entfernen oder zumindest als ungültig zu kennzeichnen.

Laut GKB-Sprecher Ernst Suppan ist es Aufgabe des Straßenerhalters – also der Gemeinde oder des Landes Steiermark –, die Infrastruktur aufgelassener Bushaltestellen zu entfernen. „Wir bedienen die Haltestellen gemäß dem vom Verkehrsverbund erstellten Busfahrplans, für Infrastruktur, Beleuchtung oder Überdachung ist der Straßenerhalter zuständig“, so Suppan. Wem eine aufgelassene Haltestelle auffällt, kann sich per E-Mail an bus@gkb.at an die GKB wenden, die das Anliegen an die zuständige Stelle weiterleitet. Auch Bürgermeister Helmut Linhart würde die Entfernung der Tafeln in die Wege leiten: „Wenn sich jemand bei uns meldet, räumen wir die Haltestellenschilder in Absprache mit der Landesstraßenverwaltung gerne weg.“