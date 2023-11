Wenn die Tochter von Romana Dorner ihre Lehrstelle in Rosental an der Kainach verlässt und sich auf den Weg in ihre Heimatgemeinde Geistthal macht, beginnt eine Odyssee mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Bus geht es über Voitsberg nach Stallhofen, wo sie umsteigen muss. Von dort bringt sie die Linie 719 nach Södingberg. Rund acht Kilometer trennen sie dann noch von der Endstation in Geistthal. Um 18 Uhr bräuchte sie den Anschluss, der Linienbus fährt nach 16 Uhr jedoch nur noch einmal um 19 Uhr weiter als in den Ort Södingberg. In der Familie hat niemand einen Führerschein, bis der Lehrling ihn macht, ist er auf den Bus angewiesen.