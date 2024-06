„Der Bursche ist ein Riesentalent, er hat heuer in seiner ersten Wettkampfsaison von elf Bewerben alle gewonnen und jedes Mal die Goldene errungen“, schwärmt der Köflacher Walter Stückler vom Fitness-Studio X-Large von seinem Schützling Denis Unger. Der 19-jährige Bodybuilder lebt zwar in Sinabelkirchen, nimmt aber vor den Bewerben regelmäßig die Anfahrt nach Köflach auf sich, um an den Old-School-Geräten im Keller des Volksheims mit Stückler zu trainieren.