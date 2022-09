Gerichtsvollzieher und Bodybuilder: Josef Strohmeier aus Wettmannstätten im Bezirk Deutschlandsberg hat für dieses Jahr noch große Pläne. Bereits im Juni 2022 hat sich Strohmeier den Weltmeistertitel des internationalen Verbands NABBA (National Amateur Body-Builders' Association) in Mexico City gesichert. Das nächste Ziel: Die Wahl zum "Mister Universe" am 5. November in Bradford, England. "Ab sofort beginnt für mich die heiße Trainingsphase für das Saisonhighlight, auf das ich mich die ganze Zeit vorbereitet habe", erzählt der 48-jährige.