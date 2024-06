Am Dienstag wurde dem am 28. Mai verstorbenen, ehemaligen Landesfeuerwehrkommandanten Karl Strablegg (94) in Voitsberg die letzte Ehre erwiesen. Die Trauergemeinde umfasste sowohl die steirische als auch die österreichische Feuerwehrspitze. An der Spitze aller Trauergäste standen Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, Feuerwehrpräsident Robert Mayer und Bereichsfeuerwehrkommandant LBDS Christian Leitgeb, Abordnungen aus den Bezirken und des Bereichsfeuerwehrverbandes Voitsberg und der FF Voitsberg, die unter dem Kommando von BR Klaus Gehr der Trauerfeier einen würdevollen Rahmen verliehen. Die würdevolle Verabschiedungsfeier wurde liturgisch von Pfarrer Winfried Lembacher, Landesfeuerwehrkurat Superior Pater Michael Staberl sowie Pfarrer a.D. Anton Reinprecht gestaltet und von der Bergkapelle Hödlgrube-Zangtal und der Werkskapelle Bauer musikalisch umrahmt.