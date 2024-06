Vorlesen in der Pfarrkirche oder beim Arbeitsmarktservice? Am Steirischen Vorlesetag ist alles möglich – in den letzten Jahren waren von A wie Abfallwirtschaftszentrum bis Z wie Zentrum für Musik und Bewegung bereits sehr ungewöhnliche Vorleseorte mit dabei. Am kommenden Samstag, dem 8. Juni, geht der Steirische Vorlesetag – bereits zum 7. Mal – in der ganzen Steiermark über die Bühne. Das große Vorlesefest lädt auch heuer wieder alle Generationen zu besonderen Leseveranstaltungen an außergewöhnlichen Orten in der ganzen Steiermark ein. Der Eintritt ist wie immer frei.