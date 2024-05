In einer Woche voller Unwetter sind manche vielleicht noch nicht so recht in Frühlingsstimmung – geschweige denn in sommerlicher Laune. Das könnte sich aber bis Freitag ändern. Da lädt die Werkskapelle Bauer nämlich in die Stadtsäle Voitsberg (19.30 Uhr) und hat sich viel vorgenommen: Unter dem Motto „Mit Schwung in den Frühling“ wollen die Musiker die Sonne aufgehen lassen. Zumindest stimmungsmäßig.

Konzert mit jungen Gastmusikern

Unterstützt werden sie bei diesem Vorhaben vom Jugendblasorchester der Musikschule Voitsberg und vom Chor der Musikmittelschule Stallhofen. Moderiert wird der Abend von Thomas Vollmann. Als Eintritt wird eine freiwillige Spende akzeptiert. Als Gegenleistung gibt es wie gesagt die gute Laune.