Großes Kino, besser gesagt grandiose Unterhaltung wurde den Besuchern in der Kabarett-Hochburg Bärnbach geboten: Thomas Stipsits und Viktor Gernot kamen erstmals gemeinsam als „Lotterbuben“ in die Weststeiermark und brachten die restlos ausverkaufte Sporthalle nicht nur temperaturmäßig zum Kochen. Das neue Programm der beiden Top-Komödianten, die Premiere war erst am 22. April im Globe in Wien, nimmt das Publikum mit auf eine Lachmuskel-Strapaz-Reise in die Welt der Babyboomer, Generation X, und der Millennials.