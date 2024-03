Von einer Pandemie bis hin zur Energiekrise und einer massiven Teuerungswelle. „Gerade in herausfordernden Zeiten haben sich die Menschen eine Politik verdient, die mit vollem Einsatz für ein gutes Leben für alle in unserem Land kämpft“, meint SPÖ-Regionalvorsitzende Ursula Lackner, die als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Graz-Umgebung ins Rennen geht. Sie ergänzt weiter: „Mit unserem Team sind wir bestmöglich dafür aufgestellt, diesen Einsatz weiterzuführen. Von jung bis erfahren über den Pflege- und Gesundheitsbereich bis hin zur Technik bilden unsere Kandidatinnen und Kandidaten eine breite Vielfalt ab. Und die braucht es, um den großen Herausforderungen unserer Zeit bestmöglich zu begegnen und an einem Land zu bauen, in dem es allen gut geht“.