Ob Skill-Park in Södingberg, Radmotorik-Park in Voitsberg, Trailpark in Maria Lankowitz oder Pumptrack in Ligist – was die Infrastruktur für Radsportler betrifft, ist der Bezirk Voitsberg an sich gut aufgestellt. Ausgewiesene Strecken für Mountainbiker sind jedoch rar. „Viele Radfahrer sind illegal unterwegs, weil es keine Strecken gibt“, weiß Bürgermeister Viktor Schriebl, der das in der Gemeinde Kainach ändern will.