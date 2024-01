Demnächst feiert der Köflacher Familienbetrieb ERV Pinteritsch 35-jähriges Gründungsjubiläum, regelmäßig setzt sich das Unternehmen, das sich auf die Lagerung und den Vertrieb von Rost- und Säure-beständigen Rohren und Formstücken aus Edelstahl spezialisiert hat, für den guten Zweck ein.

Heuer unterstützen Gerhard und Karin Pinteritsch sowie Jürgen Pölzl und Elisabeth Schmidt-Puffing ein Projekt des SOS-Kinderdorfes in der Steiermark: eine Mädchenwohngruppe im Raum Seiersberg, wo 2024 unter anderem ein in die Jahre gekommenes Gebäude abgerissen und neu gebaut wird. „Elf junge Frauen im Alter von 14 bis 18 Jahren werden von Sozialpädagogen betreut, direkt im Haus gibt es die Möglichkeit, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, wodurch ein besonders vertrauter Umgang möglich ist“, erklärt Andrea Böhm vom SOS-Kinderdorf, die die Spende in der Höhe von 4000 Euro am Donnerstag entgegennahm.

Gesellschafterin Karin Pinteritsch und Geschäftsführer Gerhard Pinteritsch © Rainer Brinskelle

Zubau geplant

„Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit von uns, gerade junge Frauen und Mädchen, die Belastendes erlebt haben, sind besonders schutzbedürftig,“ sagt Karin Pinteritsch. Einen der bisher größten Aufträge wickelte das Unternehmen 2022 ab, als man für den Bau einer Bioraffinerie in Deutschland rund 500 Tonnen Edelstahlrohre lieferte. Aber auch die Krisen der letzten Jahre gingen an dem Köflacher Unternehmen nicht spurlos vorbei. Während die Personalsituation in vielen Betrieben angespannt ist, ist die ERV Pinteritsch allerdings gut aufgestellt. „Wir haben zum Glück 15 Mitarbeiter und einen Lehrling und versuchen, unsere Fachkräfte selbst auszubilden“, sagt Jürgen Pölzl.

Heuer wird das Unternehmen um ein rund 2000 Quadratmeter großes, automatisiertes Kassettenlager erweitert. „Dieses Jahr wird mit einem Zubau begonnen, wir sind mitten in der Planung“, sagt Gerhard Pinteritsch.