Helle Aufregung herrschte am Sonntag gegen 18 Uhr am Parkplatz vor der Therme Nova in Köflach. Eine 53-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg war kollabiert. Zeugen riefen die Rettung, nach ein paar Minuten war das Rote Kreuz und der Notarzt zur Stelle. Mit vereinten Kräften wurde die Frau – sie hatte einen Atem-Kreislauf-Stillstand erlitten – wiederbelebt. Sie wurde ins LKH Graz II West transportiert.