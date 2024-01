Vor genau 85 Jahren wurde das Gebäude in der Grazer Vorstadt 6 in Voitsberg als Molkerei-Standort für den Voitsberg-Köflacher Milchring erbaut. Vor genau 60 Jahren siedelte die Molkerei an den heutigen Standort der Berglandmilch. Damals kaufte Helfried Katz das Gebäude und zog unter dem Namen „Metallguss Katz“ eine große Gießerei auf, die über mehr als 50 Jahre in Voitsberg Maschinenteile aus Aluminium, Bronze und Eisen herstellte. 1984 wurde das Unternehmen um den heutigen Standort in Lieboch erweitert, das Werk in Voitsberg wurde vor nicht einmal fünf Jahren geschlossen.