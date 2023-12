Am Freitag, 29. Dezember, kam es zu einem Vandalenakt in Voitsberg. Ein bislang unbekannter Täter dürfte gegen 23 Uhr mit einem Pkw am Parkplatz und im Schlosspark Greißenegg sein Unwesen getrieben haben.

Auch am Pkw des Täters dürfte ein erheblicher Schaden entstanden sein © Alexander Kröpfl

Ein Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs sowie ein Spaziergänger bemerkten die zerstörten Holzabsperrungen und Reifenspuren in der Wiese des Parks und informierten die Polizei.

Hinweise erbeten

Als die Streife vor Ort eintraf, war der Täter bereits geflüchtet. Die Beamten konnten lediglich die Spuren der Verwüstung sowie ein beschädigtes, von einem Pkw abgebrochenes Licht sicherstellen.

Die Reifenspuren sind deutlich zu sehen © Alexander Kröpfl

Ob dieses zum Fahrzeug des Unbekannten gehört, ist Teil polizeilicher Ermittlungen. Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise können an die örtliche Polizeiinspektion gerichtet werden.