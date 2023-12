Ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk an die Bürgerinnen und Bürger von Söding-St. Johann haben Michael Kaindl und Martin Scheid von den Grünen. Die beiden haben ein übertragbares Klimaticket angeschafft, das man sich kostenlos ausborgen kann. „Wir wollen unseren Bürgern dieses Service anbieten und die Menschen natürlich darin bestärken, sich ein Klimaticket anzuschaffen“, sagt Gemeinderat Scheid. Die Karte soll ein Zusatzangebot zu den Klimatickets der Gemeinde sein, „weil die erfreulicherweise immer gut ausgebucht sind“, sagt Gemeinderat Kaindl.

In Kooperation mit der GKB wurde am Bahnhof Söding-Mooskirchen ein sogenannter Smart Safe mit dem Klimaticket angebracht. Zuvor muss man eine Vereinbarung mit den Geschäftsbedingungen unterschreiben und online in einem Kalender das Ticket reservieren. Mittels QR-Code kann danach der Safe am Tag der Ausleihe geöffnet werden. Dort muss das Ticket auch wieder retourniert werden. Das Klimaticket kann pro Person für maximal drei Tage im Monat ausgeliehen werden, wobei dies auch für drei aufeinanderfolgende Tage möglich ist.

Alle weiteren Informationen gibt es online unter https://stmk.gruene.at/news/kostenlos-klimaticket-steiermark-am-bahnhof-soeding-ausleihen/.