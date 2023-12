Die Innung der Tischler im Bezirk Voitsberg hat sich neu aufgestellt. Nach dem tragischen Tod von Lehrlingswart Hannes Hussler und dem Rückzug von Johann Schuster als Bezirksinnungsmeister mussten die beiden Funktionen neu besetzt werden. „Ich war 22 Jahre lang Bezirksinnungsmeister, es wird Zeit, an Jüngere zu übergeben“, sagt Schuster. Als Nachfolger wurden Tischlermeister Hans Jürgen Maurer aus Köflach, der auch an der Polytechnischen Schule (PTS) unterrichtet, sowie Stefan Gaich von der Tischlerei IN3 gewählt.

Lehrabschluss- und Meisterprüfungen

Maurer, der als neuer Bezirksinnungsmeister das Bindeglied zwischen Wirtschaftskammer und Tischlereibetrieben ist, betreibt seine eigene Tischlerei Maurer in der Industriezeile 28 bereits seit 30 Jahren. Der Innungsmeister ist unter anderem Vorsitzender bei Lehrabschluss- und Meisterprüfungen. Als neuer Lehrlingswart steht Gaich den Auszubildenden in den Tischlereien als Ansprechpartner zur Verfügung, er wird auch Lehrabschlussprüfungen abnehmen. Johann Schuster, der das Pensionsalter erreicht hat, will es stattdessen ruhiger angehen.

Das Duo ist für rund 70 holzverarbeitende Betriebe zuständig, die es insgesamt im Bezirk Voitsberg gibt.