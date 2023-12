Fliehkraft und Schwerkraft in Kombination führten am Dienstagnachmittag zu einem außergewöhnlichen Unfall in Söding-St. Johann, der eine dreistündige Sperre des gesamten Autobahnzubringers Mooskirchen zur Folge hatte.

Gegen 13.30 Uhr war ein Traktorlenker mit einem mit Hackgut beladenen großen Anhänger im Kreisverkehr beim Autobahnzubringer Mooskirchen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Anhänger um, die gesamten Hackschnitzel landeten in der Einfahrt der Firma Fliesen Schadler.

Fracht wurde umgeladen

„Wir wurden mittels Notruf alarmiert. Der Lenker hat zwar einen Schock erlitten, aber glücklicherweise wurde niemand verletzt“, schildert Einsatzleiter Christian Reinisch, Kommandant der FF Söding. Gemeinsam mit der FF Köppling rückte man aus, um den Unfallort und den Autobahnzubringer zu sperren.

Das betroffene Unternehmen stellte ein anderes Fahrzeug sowie einen Teleskoplader zur Verfügung, um die Fracht umzuladen. „Der Großteil wurde mit dem Teleskoplader erledigt, der Rest mit der Hand geschaufelt“, berichtet Reinisch. Außerdem wurde die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine gereinigt.

Der umgestürzte Traktoranhänger musste mit einem Spezialfahrzeug wieder aufgestellt werden © FF Söding

Der Kreisverkehr wurde immer halbstundenweise gesperrt, um den Verkehr nicht komplett zum Erliegen zu bringen. Die Asfinag richtete eine Umleitung über die Autobahnzubringer Steinberg und Lieboch ein. Aufgestellt wurde der Anhänger auch vom Unternehmen selbst mit einem Spezialfahrzeug. Rund drei Stunden lang haben die Aufräumarbeiten gedauert.

Neben den Feuerwehren Söding und Köppling, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort waren, standen auch die Polizei Söding, die Asfinag und das Grüne Kreuz im Einsatz.