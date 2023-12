Das Traumwetter am vergangenen Wochenende hat viele Weststeirer dazu bewogen, ihre Skier ins Auto zu packen und auf die umliegenden Berge zu fahren. Wer wie die Köflacherin Christina Eisendle übers Gaberl Richtung Judenburg unterwegs war, musste allerdings spätestens am Gaberl wieder umkehren. Wegen zahlreicher umgestürzter Bäume war die Gaberl-Bundesstraße (B 77) neun Tage lang gesperrt. Die Feuerwehr musste allein ganze 60 Bäume von der B 77 entfernen, um zu den eingeschlossenen Personen zu gelangen.

„Von Bekannten war uns vor einigen Tagen erzählt worden, dass die Gaberl-Bundesstraße gesperrt ist. Jedoch war es jetzt dazwischen warm und die Straßen nicht mehr schneebedeckt. Nachdem Google-Maps keine Sperre der Bundesstraße angezeigt hat und auch sonst nirgends von der Sperre zu hören war, wollten wir unser Glück versuchen“, schrieb die Köflacherin an die Kleine Zeitung. Am Gaberl angekommen, war die Sperre mit Fahrverbot eine böse Überraschung und machte dem winterlichen Ausflug einen Strich durch die Rechnung.

Zahlreiche Feuerwehren waren im Murtal im Einsatz, um Bäume von der Straße zu entfernen, so auch die FF Großlobming © Facebook/FF Großlobming

Seit Anfang dieser Woche ist die Sperre wieder aufgehoben. Wie Kurt Riemer, Bürgermeister von Maria Lankowitz, berichtet, wurde eine entsprechende Hinweistafel an der Kreuzung Gaberlstraße in Köflach mittlerweile entfernt. Die Gemeinde Großlobmingtal bestätigt die Aufhebung der Sperre. „Zwischenzeitlich kann es aber zu Wartezeiten kommen. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, aber es dauert noch ein bisschen, bis sie abgeschlossen sind.“ Weiterhin gesperrt ist die Meranstraße, die von der Gaberlstraße Richtung Kleinlobming führt.

Skisaisonstart am Gaberl

Am Gaberl selbst ließ man sich den Start in die Skisaison übrigens nicht vermiesen. Wie Liftbetreiber Thomas Gauss von den Gaberl-Liften bekannt gab, wurden schon am Freitag, 8. Dezember, ein Lift und eine Piste inklusive Familienabfahrt geöffnet. Ab 16. Dezember sind die Lifte täglich in Betrieb.