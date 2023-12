Zwei Philosophien hat er beherzigt: Mit 60 wollte er schuldenfrei sein und mit 80 alle Ämter abbauen. „Beides war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. Du musst einfach wissen, wann du etwas zurücklegst und in meinem Alter ist es Zeit, Platz zu machen. Ich will nicht warten, bis sie sagen, wann geht er endlich?“ Heinz Kürzl, den viele noch als legendären Direktor der HLW Köflach in Erinnerung haben, und der derzeit als Mitstreiter im Kampf gegen die B70-Umfahrung rührig ist, wurde nun mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet.