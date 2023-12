In Weihnachtsstimmung kommen und dabei auch noch Gutes tun, kann man an diesem Wochenende beim traditionellen „Advent in der Kirche zu Piber“ in Köflach. Die Musikgruppe Köflacher Streich veranstaltet dort am Samstag, dem 9. Dezember, um 19 Uhr wieder ein Weihnachtskonzert mit traditioneller Volksmusik und Lesung zugunsten der Steirischen Kinderkrebshilfe.

Mehr als 30-jährige Tradition

Unter dem Motto „Auf´n Weg zu dir“ findet diese Veranstaltung seit über 30 Jahren statt und ist für viele Menschen aus dem Bezirk ein Fixpunkt im Advent. „Auch für uns Musizierende ist es eine Weihnachtseinstimmung, aber vor allem auch die Möglichkeit, für unser Herzensprojekt Spenden zu sammeln und so krebskranke Kinder und deren Eltern zu unterstützen“, betont Silke Fähnrich-Pusch von der Köflacher Streich. Alle Mitwirkenden und Helfer - neben der Streich treten auch die Piberer Weisenbläser, Xangsversteigerung und Peter Nöhrer auf - stellen sich kostenlos in den Dienst der guten Sache. Nicht vermeidbare Kosten für Drucksorten und Sachspenden etwa werden seit jeher von Sponsoren und der Stadtgemeinde Köflach übernommen.

Beim „Advent in der Kirche zu Piber“ kann man also Musikgenuss und Lesung gegen eine Spende für die Kinderkrebshilfe eintauschen.