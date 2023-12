Es ist vollbracht. Nach zwei Jahren intensiver Umbauarbeiten hat sich der Hagebaumarkt der Familie Vogl in Rosental an der Kainach rechtzeitig vor Weihnachten herausgeputzt. Am Samstag gab es noch die große Weihnachtsfeier mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Restaurant Wörgötter in Ligist, gestern, Montag, fand die offizielle Eröffnungsfeier statt, und die Familie ist erleichtert. Denn in den vergangenen beiden Jahren stand das Projekt Umbau ganz oben auf der alltäglichen To-do-Liste.