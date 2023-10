Die ersten Totengedenkfeiern fanden in den vergangenen Tagen bereits in Mooskirchen, Bärnbach, Voitsberg und Stallhofen statt. Die Tradition wird von den Ortsverbänden des Österreichischen Kameradschaftsbundes aufrechterhalten. In Voitsberg wurde die Gedenkfeier etwa mit einer heiligen Messe eingeleitet, die in der Josefskirche von Stadtpfarrer Gerald Krempl zelebriert wurde. Dann marschierten die Teilnehmer, angeführt von der Bergkapelle Hödlgrube-Zangtal, zum Kriegerdenkmal. Bis 5. November finden noch 14 weitere Totengedenkfeiern im Bezirk Voitsberg statt.