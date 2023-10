Im Oktober fand die 17. Steirische Honigprämierung statt. Insgesamt wurden 764 Honige aus der Steiermark verkostet, die heuer geerntet wurden. Sie wurden für die Verkostung in der Steirischen Imkerschule in Graz aus über 2100 Einsendungen ausgewählt. Der diesjährige Jahrgang besticht mit ausgezeichneter Qualität, so hatte die Jury 464 Honige mit Gold ausgezeichnet und 300 weitere mit Silber. Zusätzlich wurden 103 Honige mit Bronze bewertet.