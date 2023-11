Was es für einen jungen Menschen bedeutet, früh eine wichtige und geliebte Bezugsperson in der Familie zu verlieren, das weiß Katharina Raffling aus Bärnbach aus eigener Erfahrung. Den Trauerschmerz verarbeiten und den Verlust verstehen musste Raffling allerdings ohne professionelle Hilfe. „Ich war zum Glück familiär gesegnet, da wurde das alles gut abgefedert. Ich wusste, es ist okay, egal welche Gefühle in mir auftauchen“, erinnert sich die Weststeirerin. Sie ist die einzige Trauerbegleiterin von Rainbows im Bezirk Voitsberg und hilft Kindern und Jugendlichen ab vier Jahren, den Tod einer wichtigen Bezugsperson zu verarbeiten. Meist geht es um den Verlust von Großeltern, eines Elternteiles oder eines Geschwisterchens.