Monatelang arbeiteten die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs der Handelsakademie Weiz an ihren Diplomarbeiten – in enger Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Gemeinden der Region.

Unter dem Motto „HAK Practice“ wurden die besten Projekte in der Wirtschaftskammer Weiz und von einer Expertenjury, darunter die Weizer Vizebürgermeisterin Monika Langs, bewertet. Zu den ausgezeichneten Arbeiten zählte eine umfassende Geschäftsanalyse der Kronprinz Fruchthandels GmbH. Dabei untersuchten Lukas Storer, Diana Erlacher und Daniel Bleykolm Chancen, Risiken und wirtschaftliche Kennzahlen und entwickelten ein Zukunftskonzept.

Sportlich wurde es mit einem von DigBiz-Schülern programmierten Fitness-Tracker für den USV Nestelbach, der Laufdaten von Spielerinnen und Spielern vergleichbar macht.

Ein weiteres Projekt setzte auf regionale Kaufkraft in Passail: Ein Sticker-Heft mit Unternehmen aus dem Ort soll Anreize für Einkäufe vor Ort schaffen. Direktor Thomas Wagenhofer zeigte sich stolz auf die Leistungen des Jahrgangs.