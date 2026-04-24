Vor 100 Jahren, exakt am 27. April 1926, wurde Hannes Schwarz in Anger bei Weiz geboren. Er musste als junger Mensch die quälende NS-Zeit hautnah miterleben. Nach dem Krieg beschäftigte er sich intensiv mit der Kunst und Malerei und wurde mit seinen Werken zu einem Ausnahmekünstler. Dem 2014 verstorbenen Oststeirer, der als Lehrer im Weizer Gymnasium unterrichtet hatte, wurden im Laufe der Jahre zahlreiche Ausstellungen gewidmet.

Nun, am Montag, 27. April, wird in der Galerie der Raiffeisenbank in Anger die Ausstellung „100 Jahre Hannes Schwarz“ eröffnet. Beginn ist um 19.30 Uhr. Organisiert wird die Schau von der Kulturinitiative Komm.St. Zu sehen sind unter anderem frühe Zeichnungen, die er als Jugendlicher zu Papier brachte, aber auch das allerletzte Bild, das er kurz vor seinem Tod fertigstellte.

Die Kunstwerke sind bis 26. Juni ausgestellt.