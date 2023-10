Wie aus dem alten Hierzer-Gasthaus in Gleisdorf die Floriani-Höfe werden sollen

In zwei Bauabschnitten soll das Areal des einstigen Hierzer-Gasthauses am Florianiplatz in Gleisdorf umgebaut werden. Was konkret geplant ist, welche Gebäude abgerissen werden und was stehen bleibt. Ein Überblick.