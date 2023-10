Sie sind gut ausgebildet, entscheidungsfreudig und innovativ. Und obendrein prägen sie als Bäuerinnen die Zukunft der Bauernhöfe und des ländlichen Raums in der Steiermark. Die Rede ist von den sogenannten "Hofheldinnen", die seit dem vergangenen Jahr von der steirischen Landwirtschaftskammer gekürt werden. 15 Bäuerinnen wurden heuer nominiert. Am Freitag, 6. Oktober, werden die beiden Siegerinnen im Steiermarkhof in Graz bekannt gegeben.