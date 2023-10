Sind die Biomüll-Gebühren in der Stadt Weiz zu hoch?

In der Stadt Weiz werden die Kosten für den Biomüll verteilt auf Haushalte und Personen. Ein Bürger kritisiert das System und wirft der Stadt vor, sich zu bereichern. Was hinter den Anschuldigungen steckt und wie die "Müllsituation" in anderen Gemeinden aussieht.