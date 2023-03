"Im Endeffekt wird alles zusammengeschmissen und verbrannt." - Um diesem Stammtischgerücht den Wind aus den Segeln zu nehmen, begibt sich der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Weiz jetzt auf Tour. "Die Idee ist zu zeigen, was mit dem Müll passiert, nachdem er in der Tonne landet", sagt Geschäftsführerin Bianca Moser-Bauernhofer. Jeden Monat wird ein Schwerpunkt gesetzt. Dazu gibt es in den Sozialen Medien Informationen. Am Ende des Monats wird zur Betriebsbesichtigung eines Entsorgungsunternehmens geladen, in das der AWV liefert.