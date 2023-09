Vier Wochen Probebetrieb für neue Ampelanlage hat gestartet

Seit Mittwoch ist die neue Ampelanlage an der Kreuzung der A 2-Abfahrt Richtung Luderdorf in Betrieb. Vier Wochen läuft der Probebetrieb, um Schaltzeiten zu optimieren. Zu Rückstau in Spitzenzeiten soll es nicht kommen.