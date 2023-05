Bei der Kreuzung der A2-Abfahrt Gleisdorf West Richtung Ludersdorf kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der Motorradlenker verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16 Uhr: Ein 28 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Weiz fuhr mit seinem Pkw von der A2 bei der Abfahrt Gleisdorf-West ab und wollte an der Kreuzung der Autobahnabfahrt mit der Gleisdorfer Straße B65 nach links in Richtung Kreisverkehr Ludersdorf abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Motorrad vom Kreisverkehr Ludersdorf kommend auf der B65 in Richtung Gleisdorf. Dabei überholte er nach Aussage von Zeugen mehrere vor ihm fahrende Pkw.

Als der Pkw-Lenker auf die B65 abgebogen war, kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 42-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der Pkw-Lenker wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde.