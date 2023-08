Wegen des dringenden Verdachts der Schlepperei nahm die Polizei am Samstagnachmittag einen 28-jährigen Syrer fest. Er fuhr gegen 15 Uhr mit seinem ungarischen Klein-Lkw auf der A 2 in Richtung Graz und erregte dabei das Aufsehen von Polizisten der Landesverkehrsabteilung Steiermark (LVA). Sie hielten das Fahrzeug daher bei der Autobahnabfahrt Gleisdorf-West an und wollten eine routinemäßige Kontrolle durchführen.