Leere Kühltruhen, Regale und Schränke: Nur wenige Monate nach der Eröffnung des 24-Stunden-Selbstbedienungsladens in Ortszentrum von Gutenberg zeigt sich dieser in den letzten Tagen beinahe gänzlich leer geräumt. Ein Schild informiert: Ab 1. August wird hier der "Hofladen Schöckl" die Produkte anbieten. "Ja, ich ziehe mich aus Gutenberg zurück", bestätigt der bisherige Betreiber Peter Schuster. Erst seit Jänner dieses Jahres hatte der St. Radegunder im ehemaligen Bauernhaus in Gutenberg seinen zweiten Hofladen geöffnet. Jetzt ist Schluss.