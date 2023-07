Der Duft von Grillkotlett, Bratwürstel und Zuckerwatte liegt in der Luft, aus den Boxen klingt "Skandal um Rosi" - es ist Kirtag in Birkfeld, der bereits 40ste. Die Stimmung ist gut - jedenfalls unter jenen Gästen, die es sich um die Mittagszeit am Hauptplatz bequem gemacht haben - und das trotz der dramatischen Ereignisse in dieser Woche. Am Montag wurde ja bekannt, dass ein 66-jähriger aus dem Ortsteil Waisenegg seine 65-jährige Ehefrau und dann sich selbst erschossen hat. Am selben Tag erschütterte ein weiterer Todesfall die Marktgemeinde.