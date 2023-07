Am Dienstagvormittag um 9.50 Uhr rückten insgesamt 22 Kameradinnen und Kameraden der Stadtfeuerwehr Weiz zu einem Verkehrsunfall aus. Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war mit seinem Pkw in Richtung Passail unterwegs. An der Kreuzung Kapruner-Generator-Straße/Europa-Allee bog er nach links ab, obwohl die Ampel rot anzeigte. Infolgedessen kollidierte der Pkw mit einer Zuggarnitur der Steiermarkbahn.