Der Apfel ist das zentrale Thema im neuen Althea-Pflegeheim in Ilztal - dem "Seniorenhaus Apfelland". Schon im Eingangsbereich baumeln kleine Heißluftballons mit Apfelmuster von der Decke. Die Wände sind in "Apfelfarben" (also grün, rot, gelb oder braun) gestrichen und jedes Stockwerk ist nach einer Apfelsorte benannt. So gibt es beispielsweise den "Kronprinz-Rudolf-Bereich", der gleichzeitig als Isolierstation eingesetzt werden kann.