Herr Almer, können Sie kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie vom Tormann des Fußballvereins in Birkfeld zum Torhüter der Nation wurden?

Robert Almer: Ich bin im ländlichen Birkfeld aufgewachsen. In der Nachbarschaft waren wir vier in etwa gleich alte Burschen. Sobald wir von der Schule nachhause gekommen sind, haben wir uns zum Kicken getroffen. Wir hatten immer Spaß am Sport, das war wohl der größte Schlüssel zum Erfolg. Ich stand ursprünglich nicht im Tor, aber als Stürmer war ich nicht so gut. Mit 14 ging ich ins Internat nach Graz und spielte bald schon für den SK Sturm. Lustig war, dass von diesen vier Freunden von damals, es gleich drei zu Sturm geschafft haben.