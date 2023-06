Neue Pächter für das Weizer Café Weberhaus gefunden

Aus dem ehemaligen Weberhaus-Café wird ab August der "Kulturheuriger im Weberhaus" - Petra Reicher und Hannes Rieger sind die neuen Pächter. Nur hier in der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Weizer Wirtschaftswelt gerade tut.