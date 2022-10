Um 8 Uhr geht es los, am Freitag, den 21. Oktober. Nach fast zweimonatiger Pause, die Manuela Hofer und ihr Team zum Umbau und der Neugestaltung genutzt haben, öffnet das La Vita in Weiz wieder seine Tore für die Gäste. "Es gibt Begrüßungsgetränke und DJ Andy S legt auf", sagt Hofer. Zu viel über die Umgestaltung will sie noch nicht preisgeben, es gab jedoch einen Farbwechsel, so viel sei schon mal verraten.