Am 12. Juni verwandelt sich die ehemalige Arztpraxis für Frauenheilkunde von Irene Heschl-Koller am Hauptplatz 11 (1. Stock) in Birkfeld in eine neue Außenstelle der Chance B. Künftig bieten mobile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl Familienentlastungsdienste als auch Frühförderungen, Jugendcoaching und vieles mehr an.