Welche Rock'-n'-Roller schnappen sich den steirischen Meistertitel?

250 bis 300 Tänzerinnen und Tänzer werden am Samstag in einem ausverkauften Turnsaal in St. Ruprecht an der Raab das Publikum begeistern. Karten gibt es keine mehr, das Turnier samt Kür der steirischen Meister ist ausverkauft.