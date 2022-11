Steirische Rock 'n' Roller räumten bei Staatsmeisterschaft ab

Mit Bildergalerie. Am Samstag fanden in Weiz erstmals die österreichischen Meisterschaften in der Rock'-n'-Roll-Akrobatik statt. Die Turnhalle der Offenburger Gasse verwandelte sich für einen Tag in einen Schauplatz akrobatischer Künste.