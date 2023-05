Das Kunsthaus Weiz war am vergangenen Wochenende Schauplatz der alle zwei Jahre stattfindenden österreichischen Bonsai-Nationalausstellung. Bonsai, zu Deutsch "Pflanze in der Schale", ist die aus Japan stammende Kunst, bei der Zwergbäume durch gezieltes Stutzen und Bearbeiten von Ästen, Blattwerk und Wurzeln in Größe und Gestalt geformt werden.