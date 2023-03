5,9 Millionen TV-Zuschauer in Deutschland und 559.000 in Österreich lockte die beliebte Samstagabendshow "Klein gegen Groß" diesmal vor die Fernsehbildschirme. Neben Stammgästen wie Jan-Josef Liefers, Heike Makatsch oder aus österreichischer Sicht Harald Krassnitzer begrüßte Moderator Kai Pflaume diesmal auch Eveline Wild in der Show. Die Konditor-Weltmeisterin und langjährige TV-Köchin im ORF hatte diesmal die Aufgabe, für einen Vergleich österreichische Mehlspeisen vorzubereiten.