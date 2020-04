Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Während das Hotel "Der Wilde Eder" in St. Kathrein/O. derzeit natürlich auch geschlossen hat, ist Konditorin Eveline Wild zumindest online zu sehen: Im Backkurs "Wild auf Schokolade" des oberösterreichischen Start-Ups "7Hauben".

Eveline Wild ließ sich bei der Arbeit vom Team 7Hauben über die Schulter schauen © AMC-Media

Das Hotel "Der Wilde Eder" in St. Kathrein am Offenegg hat wie alle anderen derzeit wegen der Coronakrise geschlossen, zumindets online muss man auf Eveline Wild aber auch in dieser Zeit nicht verzichten.