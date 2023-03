"Wir haben in zwölf Monaten zwölf Millionen Euro verbaut", scherzt Architekt Christian Meier. Nach einem Jahr Bauzeit ist das neue Unit Center in der Grazer Straße in Gleisdorf fertig gestellt. Das siebengeschoßige Gebäude beherbergt auf einer Fläche von 5500 Quadratmeter 23 Firmen - das Erdgeschoss teilen sich Friesis Bikery und die Sinnstifterei von Julia und Stefan Felber, die seit wenigen Wochen ihre Türen bereit geöffnet haben.